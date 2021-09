Centros de vacinação vão-se manter. Costa garante que há vacinas se houver terceira dose

As medidas da próxima fase do desconfinamento foram aprovadas em Conselho de Ministros, como anunciou o primeiro-ministro António Costa após o encontro. Apesar disso, os centros de vacinação vão manter-se como estão, clarificou o governante, que garantiu ainda que está assegurada uma terceira dose da vacina para grupos considerados de risco, caso seja essa a decisão das autoridades de saúde.

"Neste momento a Direção-Geral de Saúde (DGS) já tomou a decisão de que deve haver terceira dose relativamente a um conjunto de pessoas com comorbilidades", afirmou António Costa, acrescentando que está previsto que na próxima semana seja tomada uma decisão relativamente a essa terceira dose.





"O que tínhamos preparado com a task force é que temos vacinas suficientes qualquer que seja a decisão que venha a ser tomada", frisou ainda, acrescentando que "vamos manter os centros de vacinação como eles existem neste momento para dar execução à decisão que venha a ser tomada".





O primeiro-ministro lembrou ainda que vão agora seguir "em paralelo" o processo de vacinação da gripe e a eventual terceira dose da vacina contra a covid-19.



"Tem de ser dada prioridade à vacinação da gripe, porque essa é certa, e que entre a toma de uma dose da vacinação da gripe e a eventual terceira dose da covid tem de mediar pelo menos 14 dias", adiantou, acrescentando que "o planeamento está a ser feito tendo em vista que a ser necessário vacinar com uma dose toda a população acima dos 65 anos esse exercício possa estar integralmente executado até o mês de dezembro, para que possamos chegar aos festejos natalícios com todos os elementos do agregado familiar protegidos".