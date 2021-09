O Governo anunciou esta quinta-feira que o país vai avançar para a terceira e última fase de levantamento das restrições devido à covid-19. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, e surge numa altura em que Portugal se aproxima de ter 85% da população vacinada. Mas o alívio das restrições só vai entrar em vigor no próximo dia 1 de outubro.





“De acordo com as previsões da ‘task force’ [de vacinação] é previsível que, ao longo da próxima semana, o país atinja a meta de ter 85% da população vacinada. Tendo em conta essa previsão, o Conselho de Ministros considera que estamos em condições de avançar para a terceira fase de levantamento”, referiu o primeiro-ministro, após a reunião do Conselho de Ministros.





Com a terceira e última fase de alívio das restrições, os restaurantes, cafés e pastelarias deixam de ter um limite máximo de pessoas por grupo (no interior e nas esplanadas), assim como os estabelecimentos, espetáculos culturais, casamentos e batizados. Os bares e discotecas vão reabrir, mediante apresentação de certificado digital ou teste negativo à covid-19, e o teletrabalho deixa de ser uma recomendação.





Além dos avanços da vacinação, o primeiro-ministro justificou a decisão de avançar no levantamento das restrições com a diminuição da incidência e do risco de transmissibilidade da covid-19. “Se atentarmos bem na evolução que a incidência e o risco de transmissibilidade têm tido no nosso país desde o dia 9 de março, verificamos que, tendo iniciado numa zona verde de baixa incidência e um Rt negativo, demos quase um círculo e estamos quase no ponto onde estávamos em março passado”, destacou António Costa. O risco de transmissibilidade, conhecido como Rt, é hoje de 0,81, enquanto a taxa de incidência caiu para 137,4.





O primeiro-ministro sinalizou ainda que o número de internamentos caiu esta quinta-feira para 426, assim como o número de internados em cuidados intensivos, que é agora de 75. Ainda assim, nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 885 casos de covid-19 e cinco mortes, segundo a Direção-Geral de Saúde (DGS).





António Costa apelou, no entanto, a que se mantenha a responsabilidade individual. “Passamos a uma fase que, desaparecendo a generalidade das limitações impostas pela lei, assenta essencialmente na responsabilidade individual de cada um de nós. Não podemos esquecer que a pandemia não acabou e que o risco permanece”, referiu. Em Portugal, a covid-19 vitimou, desde março de 2020, mais de 17 mil pessoas.

A ÚLTIMA FASE DE DESCONFINAMENTO

O que muda a partir de 1 de outubro



l Bares e discotecas reabrem;



l Restaurantes, cafés e pastelarias deixam de ter um limite máximo de pessoas por grupo (no interior e nas esplanadas);



l Deixa de haver limites horários nos estabelecimentos comerciais e na restauração;



l Deixa de haver limites de lotação em estabelecimentos comerciais, espetáculos culturais e em casamentos e batizados;



l Empresas com mais de 150 trabalhadores deixa de testar trabalhadores;



l Termina a limitação à venda e consumo de álcool;



medidas que se mantêm



l Uso obrigatório de máscara em transportes públicos, estruturas residenciais para pessoas idosas, hospitais, salas de espetáculos e eventos e grandes superfícies;



l Uso obrigatório de máscaras na utilização de transportes coletivos de passageiros, incluindo o transporte aéreo;



l Apresentação obrigatória de certificado ou teste negativo para:



viagens por via aérea ou marítima,



visitas a lares e estabelecimentos de saúde, grandes eventos culturais, desportivos ou corporativos,



bares e discotecas.



