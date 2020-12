Grécia oferece isenção de impostos a novos residentes

A Grécia está a tentar atrair para o seu território novos residentes e, para tal, salienta o seu comportamento exemplar no que toca ao combate à covid-19. Além disso, a Grécia promete isenção de impostos para quem queira fazer do berço da civilização ocidental a sua nova morada.





Cientes de que o teletrabalho é agora uma prática muito comum, o país convida os trabalhadores a operarem à distância, a partir do território grego. "A tecnologia significa que agora podemos escolher onde trabalhar e morar", salientou Alex Patelis, conselheiro económico do primeiro-ministro grego, à Bloomberg, reforçando ainda que a Grécia tem para "oferecer incentivos fiscais e sol".





Os gregos foram elogiados, a nível internacional, pela forma como lidaram com a pandemia na primeira vaga, na primavera. O país governado por Kyriakos Mitsotakis implementou um segundo confinamento no passado mês de novembro, na tentativa de impedir uma disseminação da covid-19.





Leia Também Boas práticas contra a covid-19

A Grécia procura agora atrair novos investimentos, depois de quatro anos menos favoráveis para os negócios, de acordo com a Bloomberg. Para o conseguir planeia atrair estrangeiros e reverter o desempenho do país depois da crise de 2008, que abalou a economia nacional e custou cerca de 25% do PIB grego.





Este ano, o PIB da Grécia sofreu uma queda de 9% devido aos efeitos nocivos da pandemia. Prevê-se que o desemprego atinja os 18% da população, uma taxa inferior à do pico da pandemia (30%), mas elevada em comparação com os restantes países europeus, segundo dados da Comissão Europeia.





Atualmente, a Grécia aplica um imposto sobre os rendimentos de 44% para quem aufere mais de 40 mil euros. Contudo, os novos incentivos, aplicados por um período máximo de sete anos, isentam de impostos novos residentes, que queiram transferir a sua base tributária para território grego. O tipo de emprego e a nacionalidade não são relevantes, nem exclusivos, sendo que qualquer um, mesmos os gregos que se encontrem fora do país e queiram regressar, podem usufruir desta oferta que se irá iniciar em 2021, de acordo com a Bloomberg.