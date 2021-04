Há 18 concelhos em risco de falhar nova fase de desconfinamento. Saiba como está o seu

Os dados da situação epidemiológica ao nível municipal divulgados esta sexta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS) mostram que 18 concelhos de Portugal continental que se encontravam acima do limite de risco fixado pelo Governo continuam nessa situação. Estes municípios arriscam, assim, não avançar na próxima fase de desconfinamento, agendada para 3 de maio.



Os dados de hoje reportam-se ao período de 7 a 20 de abril.



Na semana passada o Governo definiu quais os concelhos que podiam avançar para a terceira fase do "plano de desconfinamento a conta-gotas" e indicou que existiam 23 concelhos acima do limite de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Destes, 10 falharam a terceira fase do desconfinamento, iniciada a 19 de abril, tendo quatro - Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior - recuado para as regras da primeira fase por apresentarem mais de 240 casos pela segunda avaliação quinzenal consecutiva.



Os municípios de Alandroal, Albufeira, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela, por seu turno, permaneceram na segunda fase do desconfinamento ao superarem a fasquia dos 120 casos pela segunda avaliação.



O primeiro-ministro destacou ainda existirem mais 13 municípios que superaram o limiar dos 120 casos e que não se encontravam nesse nível na avaliação quinzenal anterior. António Costa referiu que estes municípios estão "sobre vigilância e em alerta" e sublinhou que constavam desta lista concelhos mais populosos, como Valongo, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Famalicão.



Os dados hoje divulgados são apenas intercalares e são apenas indicadores de tendência, não implicando efeitos práticos nas medidas. A próxima avaliação terá por base os valores de 14 a 27 de abril e determinará se os concelhos avançam ou não para a nova fase de alívio das restrições.











A incidência baixou de 313 para 153 casos, deixando de estar no lote mais graveA incidência subiu de 757 para 991, permanecendo no escalão mais graveA incidência baixou de 382 para 306, permanecendo no escalão mais severoA incidência desceu de 309 para 137, deixando de estar no pior escalãoA incidência caiu de 361 para 60, passando para o escalão que permite avançarA incidência desceu de 226 para 159, permanecendo no escalão que "congela" o desconfinamentoA incidência subiu de 162 para 227, mantendo-se no escalão que "congela" o desconfinamentoA incidência subiu de 145 para 153, permanecendo no escalão que "congela" o desconfinamentoA incidência desceu de 182 para 140, mantendo-se no lote de "congelamento"A incidência desceu de 334 para 278, mantendo-se no escalão de recuo no desconfinamento

Aljezur - A incidência subiu de 304 para 501, mantém-se no escalão de recuo no desconfinamento

Almeirim - A incidência subiu de 177 para 191, mantém-se no escalão que trava o desconfinamento

Barrancos - A incidência baixou de 551 para 122, baixa do escalão mais grave para o que trava o desconfinamento

Mêda - A incidência subiu de 131 para 153, mantém-se no escalão que trava o desconfinamento

Miranda do Corvo - A incidência caiu de 173 para 63, saiu do escalão que "congela o desconfinamento"

Miranda do Douro - A incidência subiu de 132 para 234, continua no escalão que trava o desconfinamento

Olhão - A incidência desceu de 131 para 110, saiu do escalão que impede avançar no desconfinamento

Paredes - A incidência subiu de 138 para 209, mantém-se no escalão que trava o desconfinamento

Penalva do Castelo - A incidência caiu de 141 para 28, saiu do escalão que impede avançar no desconfinamento

Resende - A incidência subiu de 385 para 572, continua no escalão que leva a recuar no desconfinamento

Valongo - A incidência subiu de 156 para 185, mantém-se no escalão que trava o desconfinamento

Vila Franca de Xira - A incidência caiu de 156 para 111, saiu do escalão que impede avançar no desconfinamento

Vila Nova de Famalicão - A incidência subiu de 125 para 146, mantém-se no escalão que trava o desconfinamento





Incidência sobe em 116 concelhos e desce em 120



A incidência, medida no número de casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, aumentou em 116 dos 308 concelhos de Portugal face aos dados divulgados na passada sexta-feira. Em 72 municípios os valores não sofreram alterações e nos restantes 120 assistiu-se a uma descida.



Os maiores aumentos na incidência da SARS-Cov-2 regista-se nos concelhos de Cabeceiras de Basto (mais 236 casos por 100 mil residentes), Odemira (234), Aljezur (197) e Resende (187).



Já o concelho açoriano do Nordeste é o que apresenta a descida mais pronunciada, com uma redução de 473 casos por 100 mil habitantes. Seguem-se os concelhos de Barrancos (-429), Alandroal (-301), Rio Maior (-172) e Moura (-160).