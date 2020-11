Há mais 4.788 casos de covid. Morreram 73 pessoas

Portugal registou 4.788 infetados por coranavírus na últimas 24 horas. No mesmo período registaram-se 73 mortos.Por regiões, o Norte continua a ser o foco onde foram detetadas mais novas infeções, 3.091 no total. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (844), Centro (637), Alentejo (112) e Algarve (73).

Nos Açores foram confirmadas mais 18 infeções e na Madeira mais 13.

No total, existem agora no país 260.758 casos confirmados de covid-19. Destes, 135.363 foram registados no Norte, 88.983 em Lisboa e Vale do Tejo, 25.013 no Centro, 5.169 no Alentejo, 4.679 no Algarve, 779 nos Açores e 772 na Madeira.Nas últimas 24 horas verificou-se também o internamento de mais seis pessoas nos cuidados intensivos, sendo agora 491 o número total. Quanto aos internamentos são agora de 3.151, sendo que 126 foram registados ontem. Em ambos os casos são registados os valores mais elevados desde o início da pandemia.O número de doentes dados como recuperados aumentou para 172.919, mais 3.540 do que na véspera.Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, aumentaram em 1.175, para os 83.942.A média diária de novos casos dos últimos sete dias baixou para 5.583, diminuindo pelo terceiro dia consecutivo.Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 748,4 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, desceu pelo segundo dia, mas supera largamente o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes para um território ser considerado de risco.No que respeita às vítimas mortais desde o início da pandemia, o Norte soma 1.822 óbitos, Lisboa e Vale do Tejo contabiliza 1.421 mortes, o Centro regista 499, o Alentejo 96, o Algarve 42, os Açores 15 e a Madeira 2.(Notícia atualizada)