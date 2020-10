Há várias exceções à suspensão na circulação entre concelhos. Saiba quais

Foi publicada em Diário da República a resolução do concelho de ministros que regula a suspensão da circulação entre concelhos entre as 00h00 de 30 de outubro e as 06h00 de dia 3 de novembro de 2020.





Na resolução, assinada por António Costa, está escrito que neste período estão autorizadas "apenas deslocações para fora dos concelhos em casos muito específicos" e "salvo por motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa", mas a lista das exceções até é extensa.





Aos profissionais de saúde, professores, forças de segurança, políticos e padres não se aplica esta limitação.





Em baixo está a lista das situações em que não se aplicam as limitações à circulação: