Ibersol cede e fecha 159 Pizza Hut, KFC e Burger King mas mantém 182 abertos

Cinco dias depois de ter garantido ao Negócios que iria manter todas as suas cadeias de restauração que explora em Portugal em funcionamento, ainda que, nessa altura, grande parte dos restaurantes nacionais estivessem já fechados, a Ibersol anunciou esta segunda-feira, 23 de março, que procedeu ao encerramento de menos de metade dos seus espaços.

"Nos termos e para os efeitos do disposto no Artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários informamos que, conforme nosso comunicado sobre a emergência sanitária covid-19 publicado no dia 18 de Março de 2020, foram analisadas as restrições definidas pelo Governo para a nossa atividade em Portugal e respeitando a orientação de manter a economia a funcionar, decidimos proceder ao encerramento de 159 unidades, mantendo abertos 182 restaurantes, ainda que operando com um baixo nível de atividade", lê-se no curto comunicado enviado pela Ibersol para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





A empresa admite, contudo, que face à fraquíssima afluência dos portugueses aos restaurantes, poderá vir a fechar os que ainda mantém em funcionamento. "Iremos monitorar a evolução da procura do que poderão resultar ajustamentos às decisões ora tomadas", remata a empresa, que está cotada em bolsa desde 1997 e que é co-liderada por Alberto Teixeira e António Pinto de Sousa.

(Notícia em atualização)