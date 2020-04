3 temas a estar atento nos resultados da Ibersol

Impacto da covid-19 que levou ao fecho da maioria dos restaurantes

Focalizada no setor da restauração, a Ibersol está a ser fortemente penalizada pela pandemia da covid-19. Na sua última comunicação ao mercado, no dia 30 de março, tinha anunciado que mantinha abertos 161dos seus 350 restaurantes, os quais estariam a funcionar apenas com serviço de entrega ao domicílio e/ou serviço de take away, incluindo "drive thru", com "um baixo nível de atividade e uma operação ajustada à procura". Resultado: o grupo decidiu recorrer ao lay-off simplificado a partir de 1 de abril. É expectável que revele uma estimativa de perdas, mas não se sabe se está em condições de avançar com uma data para a reabertura dos estabelecimentos que estão fechados.



Vai distribuir dividendos relativos ao exercício de 2019?

Após dois anos a distribuir um dividendo de 10 cêntimos por ação, será que a Ibersol vai cumprir o provérbio que diz que não há duas sem três? Ou, face ao brutal impacto da covid-19 no seu negócio, e seguindo as recomendações da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), vai optar por não o fazer, acautelando a saúde financeira do grupo? Veremos qual a decisão dos co-líderes Alberto Teixeira e António Pinto de Sousa. Em 2018, a Ibersol registou um resultado líquido de 21,5 milhões de euros e uma facturação de 450,1 milhões.