IL acredita que o Governo está "atabalhoado" na elaboração do plano de desconfinamento

A Iniciativa Liberal (IL) acredita que o Governo está "atabalhoado e atrasado" na elaboração de um plano de desconfinamento que parece confirmar "os piores receios" do partido de João Cotrim de Figueiredo, ao resultar de uma compilação de medidas apresentadas em três planos distintos na segunda-feira, no Infarmed. As declarações foram feitas logo após a videoconferência entre o representante do partido e o Presidente da República.

Para os liberais "é possível acelerar a abertura do ensino presencial" em todos os ciclos, "mas só com uma articulação que não existe entre o plano de vacinação, testagem e rastreio". Um aspeto que consideram "fundamental" que fizeram questão de partilhar com o Presidente da República na reunião de hoje.



Segundo Cotrim de Figueiredo, a sugestão foi bem recebida e Marcelo "vai fazer constar esta questão no estado de emergência" que deverá ser aprovado e prolongado na quinta-feira.





Outra das preocupações da IL é o facto de o estado de emergência ser "demasiado rombo", pelo que foi sugerido ao Presidente que "seria útil ter até às autárquicas uma lei de emergência sanitária em vigor" e, ao que parece, o Governo terá já pedido à provedora de justiça "que preparasse um projeto neste sentido".



Ainda assim, Cotrim de Figueiredo fez questão de salientar que "qualquer lei de emergência sanitária que envolva limitação de liberdades constitucionalmente garantidas tem que ser feita com muita parcimónia".