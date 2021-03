Bloco dá prioridade à reabertura imediata de creches, pré-escolar e 1.º ciclo

Após reunião com o Presidente da República, a coordenadora do Bloco de Esquerda apontou como prioridade bloquista para a fase inicial do plano de desconfinamento a reabertura de creches, pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico.

