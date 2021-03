Ventura antecipa liberdade de circulação com recolher obrigatório e restauração ainda encerrada

Leia Também CDS dá prioridade à reabertura das escolas, mas só depois da Páscoa

Depois da conversa mantida esta manhã com o Governo, primeiro, e depois com o Presidente da República, o presidente reeleito do Chega antecipou que a partir de segunda-feira regresse um "regime semelhante" àquele que estava em vigor antes do confinamento generalizado em vigor desde janeiro.Ventura adiantou que deverá regressar a liberdade de circulação, mas com recolher obrigatório a partir de uma determinada hora, havendo ainda espaço a casos específicos de concelhos mais atingidos pela crise pandémica que permaneçam sob maiores restrições. Ou seja, nesses casos "manter-se-ão restrições à circulação entre concelhos". À imagem do que ainda agora sucede, o regime de reabertura inclui a "diferenciação" entre os dias de semana e os de fins de semana.Já no que concerne à atividade comercial, e apesar de o Governo não ter ainda definido que tipo de atividades vão reabrir, das ideias trocadas com o Executivo socialista, André Ventura ficou com a impressão de que, "provavelmente", haverá a possibilidade de "venda ao postigo", enquanto que a restauração deverá manter-se encerrada ao contrário do que defende o Chega, disse.Está também prevista para esta primeira fase de desconfinamento a "reabertura de livrarias", estando ainda em cima da mesa a possibilidade de abertura de "cabeleireiros", ficando o regresso à atividade de outros setores para uma "segunda fase" e de forma progressiva.Relativamente às escolas, estas "poderão ter um sinal de abertura", designadamente as "creches e ensino pré-escolar", devendo essa reabertura ser "acompanhada de testagem massiva a estes níveis de ensino".O líder populista não deixou de tecer críticas ao que considera "uma espécie de desconfinamento ainda muito limitado", até porque o Chega pretendia uma "reabertura maior dos setores". "Ao Presidente da República demos conta da nossa crítica a este plano", disse Ventura garantindo ter feito esta mesma crítica na conversa hoje mantida com o Executivo.Na ótica do Chega, a ideia essencial presente nas intenções do Governo assenta num processo gradual e dividido em diversas fases, contudo Ventura preferia um plano com apenas "duas fases para evitar a confusão" de várias fases.Recuperando uma crítica que vem sendo feita pelo Chega, mas que é por exemplo partilhada pela Iniciativa Liberal ou pelo PCP, André Ventura antecipou que o Governo vai apresentar um diploma, que será depois discutido em sede parlamentar, a fim de tornar possível ao poder executivo "regular situações" sem recurso ao estado de emergência, desde logo para evitar a "banalização" deste regime de exceção.