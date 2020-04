Imunidade e rapidez da vacina estão entre as incógnitas da pandemia

A resposta a essa pergunta depende em grande parte das incertezas em torno do novo coronavírus que causa a doença como, por exemplo, se uma pessoa pode ser contagiada mais do que uma vez e com que rapidez os cientistas conseguirão produzir uma vacina. Os custos e benefícios das paralisações prolongadas, e o que os diferentes países podem fazer, do ponto de vista económico e político, também são fatores importantes.

Existe um consenso alargado de que a pandemia só vai acabar com o estabelecimento da chamada imunidade de grupo. Essa situação ocorre quando um número suficiente de pessoas numa comunidade está protegido contra uma doença. Existem dois caminhos para esse resultado. Um é a imunização. Os investigadores teriam de desenvolver uma vacina que se mostre segura e eficaz contra o coronavírus, e as autoridades de saúde teriam de a distribuir por um número suficiente de pessoas. O segundo caminho para a imunidade de grupo é mais sombrio: também poderia ocorrer depois de grande parte de uma comunidade ter sido infetado e ter desenvolvido resistência por essa via.





Para muitos países, a estratégia é restringir a mobilidade para diminuir drasticamente a propagação, fechar empresas e escolas, proibir reuniões e manter as pessoas em casa. A ideia é evitar uma enorme explosão de infeções que sature o sistema de saúde, causando um número muito alto de mortes devido à menor disponibilidade de cuidados médicos. O "achatamento da curva" permite que novos casos ocorram num período mais longo e dá tempo às autoridades e prestadores de serviços de saúde para se mobilizarem: para desenvolver a capacidade de realização de testes, rastrear contactos dos que estão infetados e tratar doentes.



3 - Quando é que as restrições devem ser aliviadas?



A população não deve esperar que a vida volte ao normal rapidamente. O levantamento de restrições muito cedo ameaça o surgimento de um novo pico. As autoridades da China começaram a reabrir a cidade de Wuhan, onde a pandemia começou, dois meses depois de ficar isolada do mundo, quando a transmissão praticamente parou. Mas as medidas da China eram mais rigorosas do que em qualquer outro país até agora, e pelo menos uma região voltou às medidas de confinamento.

Um roteiro criado por um grupo de especialistas em saúde dos EUA, incluindo Scott Gottlieb, ex-comissário da FDA, agência que regula medicamentos e alimentos no país, recomenda um estágio intermédio no qual escolas e empresas reabrem, mas as aglomerações continuam a estar limitadas. As pessoas continuariam a ser incentivadas a manter distância umas das outras, e os grupos de alto risco seriam aconselhadas a limitar o tempo fora de casa. Se os casos começarem a aumentar novamente, as restrições seriam mais rígidas.



5 - Porque é que os testes são tão importantes?