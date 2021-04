Incidência da covid-19 está de novo a baixar em Portugal

Na véspera do arranque da terceira fase de desconfinamento, os indicadores epidemiológicos mostram que a incidência da covid-19 em Portugal está de novo a diminuir. Nos últimos sete dias foram identificados 3.507 casos no total, um número inferior em 16% face ao valor registado na semana anterior.O número diário médio de novas infeções situa-se agora em 501, o que compara com os 519 apurados até sábado e 610 relativos a dia 12. No mesmo sentido, o número acumulado de casos nos últimos sete dias por cada 100 mil habitantes tem vindo a diminuir. Está agora em 34,1 quando há uma semana chegou a ultrapassar os 40.E os dados divulgados pela Direção-Geral de Saúde (DGS) este domingo vão no mesmo sentido. Nas últimas 24 horas, houve 441 novos casos, o que representa uma redução de 22% face ao último domingo.Ainda assim, a melhoria da tendência nos últimos dias não foi suficiente ainda para inverter a tendência do indicador mais usado que diz respeito ao número acumulado de casos nos últimos 14 dias por cada 100 mil habitantes. Este indicador está agora nos 74,5 casos, contra 72,1 na véspera e 68,8 há uma semana. No entanto, é natural que a evolução dos últimos dias venha a travar em breve o agravamento no indicador-chave de monitorização da pandemia.Há neste momento 25,4 mil casos ativos, elevando para 801 mil o número total de pessoas que já contraíram, oficialmente, este virus.Ao contrário do que podem sugerir os dados divulgados este domingo sobre o número de internamento, também aqui os sinais são positivos, reforçando uma tendência que vem de trás.Este domingo, a DGS dá conta de um total de 428 internados, mais do que os 415 registados na véspera. Na mesma linha, o número de internados em cuidados intensivos também subiu de 103 para 109 este domingo.No entanto, esta evolução deverá ser meramente conjuntural e explicada pelo fim-de-semana. O comportamento é quase sempre registado nos dados divulgados pela DGS ao domingo e segunda e reflete o menor número de altas dadas ao fim-de-semana, possivelmente por haver menos médicos nos hospitais.Para contornar este efeito conjuntural, vale a pena comparar o dado deste domingo com o de domingo passado, quando estavam internadadas mais 466 pessoas. No mesmo sentido, a média diária de internamos dos últimos sete dias é agora de 372 contra 415 no domingo passado. Nos cuidados intensivos passou-se o mesmo e a média diária dos últimos sete dias desceu de 118, no dia 11 de abril, para 111, hoje.Quanto ao número de mortes, estas também continuam a diminuir, com a média diária dos últimos sete dias a rondar os quatro, contra cinco há uma semana. Este domingo, a DGS informou que faleceram três pessoas com covid-19.