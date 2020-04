Itália com menor número de novos casos em 3 semanas mas mortes sobem

A propagação da covid-19 em Itália está a estabilizar e nas últimas 24 horas registaram-se 3.599 novos casos, o menor valor em quase três semanas, indicou esta segunda-feira a proteção civil italiana.

Ainda assim, os 636 óbitos registados superam os dados de domingo, quando foram contabilizadas 525 mortes.

Desde o início do surto no país, Itália regista 132.547 casos confirmados e 16.523 vítimas mortais, sendo o país com maior número de mortes. A taxa de letalidade, que mede as mortes por casos confirmados, cifra-se em 12,46%, acima dos 12,32% observados no domingo.

O número de doentes dados como curados aumentou em 1.022, ascendendo a 22.837.