Portugal abre fronteiras a turistas britânicos já na segunda-feira

Portugal deve passar a deixar entrar no país todos os turistas britânicos que apresentem um teste PCR negativo já a partir de dia 17 (segunda-feira), segundo avança o The Times.Ainda não existe, para já, qualquer comunicado oficial do Governo português, mas o The Times adianta que estará para breve.Ainda segundo mesmo órgão, a decisão terá sido tomada durante uma reunião que terá decorrido noite dentro.Segundo terá dito fonte do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva à Agência Lusa, a decisão "será tomada ainda esta sexta-feira".A agência noticiosa adianta que a medida entrará em vigor a partir das 00:00 do dia 17 de maio, quando o Reino Unido será incluído na "lista de países cuja situação epidemiológica permite que se realizem quaisquer viagens, sob reserva da apresentação de teste PCR negativo, realizado nas 72 horas anteriores à data do voo".