Já há listas de espera nas farmácias para comprar testes de covid-19

Os testes à covid-19, que poderão ser realizados em casa, estão a ter muita procura, ao ponto de, noticia hoje o Jornal de Notícias, já haver listas de espera nas farmácias para os adquirir logo que possível.

A portaria que permite a venda direta dos chamados testes antigénio foi publicada na passada sexta-feira e entrou em vigor no sábado. Porém, as autoridades de saúde terão ainda de emitir uma circular que regulamente a comercialização dos testes, nomeadamente os critérios a que terão de obedecer as vendas e que só deverá ser conhecida na próxima sexta-feira.

Até agora a realização de testes de antigénio só era permitida a profissionais de saúde, mas o Governo prefere, no âmbito da estratégia de testagem e da apresentação de um plano de desconfinamento, disponibilizá-los em massa à população.

Estes testes rápidos vão estar à venda em farmácias e parafarmácias e nas unidades de saúde, podendo ainda o Governo conceder autorização para que sejam comercializados noutros espaços.