França descobre variante de covid-19 que não é detetada nos testes

Uma nova variante da covid-19 está a espalhar-se pela região francesa da Bretanha, e muitos dos pacientes que mostram sintomas testaram negativo, avança a Bloomberg.As primeiras análises à variante não sugerem que esta seja mais contagiosa ou que cause uma doença mais severa, disse o ministério da Saúde francês, num anúncio feito na segunda-feira. Os testes para perceber se a vacina tem efeito contra esta estirpe ainda estão a ser realizados.Pacientes cuja infeção foi confirmada com amostras de sangue tinham testado negativo nos testes que são feitos comummente, os PCR. As autoridades de saúde aumentaram a vigilância.A mutação foi confirmada depois de ter sido detetada e sequenciada em oito pacientes, de um universo de 79, num hospital em Lannoin, a noroeste da Bretanha, de acordo com o comunicado do ministério, que é citado pela Bloomberg.