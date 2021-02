Treinador de rugby lança site que permite marcação de testes rápidos à covid-19

Exerceu funções de marketing na empresa familiar de fabrico de chocolates Arcádia, lançou uma startup na área do turismo, foi professor executivo na Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) e no Instituto português de Administração de Marketing IPAM e um dos fundadores da Bastarda, uma agência de marketing e comunicação sediada no Porto.

Hoje, com 30 anos, João Monteiro desempenha o cargo de "production delivery manager" na Farfetch e continua a ser treinador de rugby no Centro Desportivo e Universitário do Porto (CDUP) - meio em que é conhecido por Jomi -, função que serviu de rampa de lançamento para o seu novo projeto - um site que permite agendar a realização de testes à covid-19 em 62 locais em todo o país, existindo ainda a possibilidade de execução dos mesmos ao domicílio e em empresas.

"A plataforma www.covidtesterapido.pt agrega os postos disponíveis em cada distrito, e nos quais é possível fazer o teste rápido de antigénio, efetuado através de uma zaragatoa, aprovado pelo Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde) e pela Direção-Geral da Saúde (DGS), e que apresenta alta fiabilidade com desempenhos acima de 93%", garante, num comunicado em que adianta que o objetivo passa por sistematizar informação de modo a facilitar e a democratizar o acesso à marcação dos mesmos.

"Em função da minha atividade enquanto treinador de rugby, tive a oportunidade de tomar conhecimento e contacto com este tipo de testes desde cedo. Em conversa com a minha mulher, que é médica e fundadora deste projeto, sempre falamos no papel importante que os testes rápidos de antigénio poderiam ter, sendo uma forma muito eficaz de ajudar ao controlo de pandemia. O problema assentava em dois pontos: a falta de informação sobre estes testes e a falta de acesso. Com este site pretendemos informar mais as pessoas e liberalizar o acesso aos testes", afirma João Monteiro.

Através de um portal na internet e da ligação em rede com uma série de entidades devidamente certificadas para o efeito, João Monteiro avança que o site disponibiliza "não só informação sobre o teste, os locais onde os mesmos podem ser realizados, permitindo ainda que as pessoas que o queiram fazer possam fazer a marcação do teste à covid-19, seja em postos existentes próximos da sua área de residência ou mesmo ao domicílio, sendo que o mesmo se aplica também às empresas que o pretendam fazer junto dos seus colaboradores",sublinha.

O teste antigénio é nasofaríngeo (com recurso a zaragatoa) e serve para controlo regular e confirmação de casos suspeitos. O mesmo realiza-se em cerca de 2/3 minutos e os resultados são apresentados em 15 minutos. Após a realização do mesmo, é enviado um relatório médico a todos os casos positivos, informa João Monteiro.