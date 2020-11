JPMorgan prevê menos restrições no mês do Natal

O JPMorgan acredita que em dezembro existirá um alívio das medidas de confinamento na Europa, tendo em conta a trajetória atual dos números e uma comparação com o verificado durante a primeira vaga da pandemia.





"Os confinamentos podem ser aliviados no início de dezembro, o que irá permitir uma forte recuperação na atividade económica e social antes da época natalícia", afirma o JPMorgan, numa nota emitida esta quinta-feira, citada pela CNBC.





Isto significa que países como a França se deverão manter fiéis aos calendários previamente apresentados: a Alemanha comprometeu-se em manter as restrições até ao final de novembro e França até 1 de dezembro, exatamente um dia antes do proposto no Reino Unido.





Leia Também Segunda vaga da pandemia deixa mundo em emergência sanitária

"Se irá ou não existir um novo confinamento a nível europeu nos primeiros meses do próximo ano ainda não é certo, e muito depende dos desenvolvimentos nas vacinas. Mas, por agora, foi feito o suficiente para mudar a trajetória das infeções", escreve o banco na mesma nota.





O JPMorgan acredita que as restrições implicaram uma descida nos casos que os tornará geríveis, "pelo menos por agora".