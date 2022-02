Mais 14.160 casos e 37 mortes de covid-19 em Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Esta sexta-feira registaram-se em Portugal mais 14.160 casos de pessoas infetadas pela covid-19 e 20 óbitos causados pelo vírus, segundo os dados revelados hoje, 19 de fevereiro, pela Direção Geral de Saúde (DGS).

Há menos 137 internamentos do que na quinta-feira, para um total atual de 1.799, e menos nove pacientes em cuidados intensivos, onde se encontram agora118 pessoas, o número mais baixo desde 1 de dezembro.

Em Portugal, desde o início da pandemia, foram detetadas 3.178.029 infeções por covid-19 e 20.796 mortes.

O número de doentes recuperados, esta sexta-feira, foi de 26.828, elevando o número total de recuperações para 2.653.048.

Os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, diminuíram em 12.705 face a quinta-feira, para 504.185.





O número de contactos sob a vigilância das autoridades de saúde decresceu para 521.186, menos 12.965 do que no dia anterior.

Segundo os dados que constam do boletim da DGS, a região Norte reportou 16 das 37 mortes registadas nas últimas 24 horas, tendo somado mais 3.194 infeções, com a região de Lisboa a contabilizar 11 mortes e um total de 4.505 novos casos.

Leia Também Saldo natural negativo agravou-se em 2021

No Centro houve oito mortes e mais 2.624 infeções.

As outras duas mortes foram registadas no Alentejo e no Algarve, onde foram contabilizados mais 907 e 836 casos de covid-19, respetivamente.

Nos Açores registou-se mais 1.525 infeções e na Madeira 569.





Em termos acumulados, Lisboa e Vale do Tejo totaliza 8.644 mortes, o Norte soma 6.366, o Centro contabiliza 3.686, o Alentejo 1.161, o Algarve 836, a Madeira 182 e os Açores 83.

No que diz respeito ao índice de transmissibilidade do vírus, o R(t) continua em 0,74 em todo o território nacional, com o boletim da DGS a revelar que a taxa de incidência (média de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) mantém-se nos 3.853,1 casos (3.833,4 considerando apenas Portugal Continental).

(Notícia atualizada às 15:31)