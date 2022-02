Leia Também Fim das restrições só com menos de 15 mortes por dia

Portugal regista mais 15.482 casos de covid-19 e 51 mortes nas últimas 24 horas, indica o relatório da Direção-Geral de Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira.Das 15.482 infeções, 5.272 foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, seguidas pela região Norte, com 4.073 casos e por 3.014 na região Centro.Dos 51 óbitos deste boletim, a região Norte contabiliza 19 mortes, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 13 mortes.O número de pessoas internadas está pela primeira vez desde 19 de janeiro de 2022 abaixo dos 2 mil, mais concretamente nos 1.936, já que há menos 86 pessoas internadas nas últimas 24 horas. O número de internados em unidades de cuidados intensivos está abaixo dos 127 (menos cinco face ao anterior boletim).O número de casos ativos registou a maior descida desde o início da pandemia, com menos 21.279 casos ativos. Há mais 36.710 pessoas recuperadas da covid-19 face ao boletim anterior.Esta quinta-feira, o governo anunciou o levantamento de várias restrições, como o fim das limitações de lotação em estabelecimentos, equipamentos e outros locais abertos ao público ou o fim do confinamento de contactos de risco. A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, indicou que o governo vai avançar com o fim de todas as restrições relacionadas com a covid-19 quando morrerem, em média, menos de 15 pessoas por dia em duas semanas por causa da doença.A incidência está abaixo dos 4 mil casos por cem mil habitantes: a nível nacional está nos 3.853,1 casos de infeção e nos 3.833,4 casos no continente.O índice de transmissibilidade é agora de 0,74 a nível nacional e de 0,73 no continente.(notícia atualizada)