Mais 153 novos casos e um morto. Peso de Lisboa é o mais baixo dos últimos meses

Portugal registou mais 153 infetados por covid-19 de acordo com o último relatório da DGS, um crescimento de 0,3% face à véspera. O número de novos casos em termos de média diária dos últimos sete dias baixou para 186, o valor mais baixo desde 21 de março.



A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a contabilizar o maior aumento, com mais 92 nas últimas 24 horas, o equivalente a 60% dos novos casos. O peso continua, no entanto, a diminuir e é mesmo o mais baixo desde que em maio começou a assumir uma enorme preponderância nos novos infetados. Ainda há duas semanas representava, em média, mais de 80%. O número total de casos desde o início da pandemia é agora de 26.323.





Leia Também Como evoluiu a situação nas regiões portuguesas nos cinco meses de pandemia?

A região norte registou 38 casos nas últimas 24 horas, o equivalente a 24,8%. Tem agora um total de 18.780. Seguem-se o Algarve com oito novos infetados (887, no total), o Alentejo com sete (743), o Centro com 6 (4.455) e a Madeira com dois (108). Os Açores não registaram novos casos (167).O número de pessoas que já contraiu o novo coronavírus em Portugal é agora de 51.463. Há a lamentar mais uma morte, menos uma que na véspera, que eleva o total para 1.738.De acordo com o último relatório, há agora 378 doentes internados, mais três que na véspera, dos quais 41 estão nos cuidados intensivos.Nas últimas 24 horas há mais 201 recuperados, elevando o total para 36.984. Uma vez que o número de recuperados é superior ao de novos casos, os ativos baixaram para 12741, o equivalente a 24,8% do total.(Notícia atualizada às 13h30)