Mais de meio milhão não respondeu ao SMS para tomar vacina da covid

Mais de meio milhão de pessoas deixou o SMS de agendamento para a toma da vacina contra a covid-19 sem resposta. De entre os cerca de dois milhões de contactos feitos pelas entidades de saúde por esta via, 27% não tem retorno, noticia esta quinta-feira o jornal Público Os jornal adianta ainda que o balanço do grupo de trabalho para a vacinação dá conta de 2% de respostas negativas e de 71% de casos em que os utentes respondem "sim".A taxa de não respostas tem vindo a diminuir, à medida que a vacinação avança para faixas etárias progressivamente mais jovens. Também no auto-agendamento, um modelo que arrancou mais tarde, apenas a 23 de abril, a percentagem de pessoas que depois não responde ao SMS com a proposta de uma data para tomar a vacina é bastante menor: 5%.O Público avança ainda que no terreno há também algumas dificuldades, com uma parte relevante dos convocados para a toma da vacina a faltar. Segundo o jornal, na semana passada, cerca de um terço das pessoas previstas para vacinação em Lisboa não compareceu.