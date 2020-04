Mapa: Como evoluiu a covid-19 no seu concelho em 30 dias de pandemia

O número de municípios com 100 ou mais infetados continua fixado em 36 pelo sexto dia consecutivo.

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 21 de abril e foram anunciados pela DGS a 22 de abril. Contemplam só 85% do total de casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados. No mapa pode ver a evolução diária dos casos confirmados em todos os concelhos)

A Direção-Geral de Saúde publicou esta quarta-feira o 30.º boletim diário com os casos confirmados divididos por concelho. O relatório mostra que há agora mais um concelho com pelo menos três casos positivos de Covid-19, o que eleva para 214 os municípios nesta condição (69,5% dos 308 concelhos portugueses).





Já o número de municípios com 100 ou mais infetados continua fixado em 36 (11,7% do total de municípios nacionais) pelo sexto dia consecutivo.