O relatório da DGS mostra que o número de municípios com pelo menos 100 casos positivos de Covid-19 recuou de 41 na terça-feira para 40 nesta quarta-feira. Já o número de concelhos com três ou mais infetados aumentou para 223.





Por outro lado, continuam a ser cinco os concelhos acima da fasquia dos mil infetados. Lisboa (1.447) mantém-se no topo da tabela, seguida dos concelhos de Vila Nova de Gaia (1.322), Porto (1.187), Matosinhos (1.068) e Braga (1.012).



No entanto, os municípios do Porto e de Braga registaram descidas face aos 1.211 e aos 1.019 casos observados na terça-feira, respetivamente, enquanto os outros três concelhos voltaram a registar um aumento dos contágios.



O número de infetados em Lisboa, Gaia e Porto representa, nesta altura, 19% do total de casos confirmados em todo o país. Em sentido inverso, há mais dois concelhos com pelo menos três casos positivos na lista reportada pela DGS, o que eleva para 223 os concelhos nesta condição, um valor que representa 72,4% dos municípios.

São agora 40 os concelhos nacionais com 100 ou mais casos confirmados de Covid-19, menos um do que se verificava esta terça-feira, segundo indica o relatório hoje divulgado pela Direção Geral de Saúde.Este número significa que 12,99% dos 308 municípios portugueses mantêm-se acima da centena de casos positivos, o que compara com os 13,3% ontem registados. Ao passar de 108 infetados na terça-feira para 99 nesta quarta-feira, o concelho de Ílhavo deixou de constar na tabela dos municípios acima dos 100 casos confirmados.