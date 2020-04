Mapa: Maioria dos concelhos do interior escapa à covid-19

Só no Norte e no Algarve abundam os concelhos do interior com mais de três casos confirmados de covid-19. Nas Beiras são escassos os municípios com pessoas contagiadas.

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 5 de abril e foram anunciados pela DGS a 6 de abril. Não contemplam todos os casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados. Ao clicar em cada concelho pode ver a evolução de todos os dados diários desde que a DGS começou apresentar os dados distribuídos por município)

O relatório divulgado esta segunda-feira, 6 de abril, pela Direção-Geral de Saúde (DGS) mostra que são já 164 os concelhos com pelo menos três casos confirmados da doença Covid-19, o que corresponde a 53,25% dos 308 municípios portugueses.

Olhando para o mapa do país, é facilmente percetível que é no litoral que estão a grande maioria dos concelhos com pelo menos três casos confirmados de covid-19. Apenas no litoral alentejano, bem como na zona oeste se veem grupos de concelhos sem casos.

Pelo contrário, no interior do país são de grande dimensão as zonas onde não existem concelhos com pessoas contagiadas (ou menos de três). Destaque para a zona interior da Beira Alta (onde apenas a Guarda tem 5 casos), Beira Baixa e Alentejo (onde do litoral ao interior apenas sete concelhos apresentam casos). O mesmo não se pode dizer do interior da região Norte do país (Trás-os-Montes) e do Algarve, onde muitos concelhos registam dezenas de casos confirmados.

Na análise por concelhos, Lisboa (699) continua a comandar a lista dos municípios com maior número de casos de Covid-19, seguindo-se os concelhos do Porto (689) e Vila Nova de Gaia (519).

Juntos, estes três municípios registam 1.906 pessoas infetadas, o que corresponde a 21% dos mais de 9 mil casos que foram reportados pela DGS com distribuição por concelho. O país têm mais de 11 mil casos, mas a DGS na tabela com os casos por concelho disponibiliza apenas 79% do total conhecido.

Quanto as concelhos com mais de 100 casos confirmados, são agora 22, com a Amadora a passar a integrar esta lista.





Crescimento de casos e óbitos abranda

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 311, o que traduz uma subida de 16 face a ontem, quando estavam contabilizados 295 óbitos, anunciou a DGS esta segunda-feira, 6 de abril.

Quanto ao número de infetados (casos confirmados), aumentou 4% para 11.730. Ontem, o número de infetados tinha subido 7,16% para 11.278, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 452.