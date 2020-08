Marcelo diz que MotoGP em Portimão é um triunfo para Portugal

Em Armação de Pêra, no concelho de Silves, Marcelo Rebelo de Sousa equiparou a organização do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, oito anos depois da última corrida em solo português, ao regresso da Fórmula 1, em 25 de outubro, e à organização da 'final a oito' da Liga dos Campeões de futebol, entre quarta-feira e 23 de agosto.



"É um triunfo para Portugal, para o Algarve, para a diplomacia no domínio desportivo. É o reconhecimento de que, em momentos diferentes, em outubro e novembro, as autoridades desportivas internacionais acreditam na evolução da situação sanitária portuguesa", referiu Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas.





Devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, a DORNA, responsável pela organização do campeonato, reduziu o calendário, estando previsto para hoje o anúncio da 14.ª prova do Mundial.O chefe de Estado ironizou sobre a sua eventual presença nestas competições desportivas, mas admitiu comparecer nas três."Fui convidado para a final da Liga dos Campeões, em princípio irei, e apenas irei às meias-finais se estiver algum chefe de Estado a acompanhar", sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa, salientando a possibilidade de comparecer nas competições motorizadas, ambas a disputar em Portimão.