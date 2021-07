Marcelo está "irritantemente otimista", mas avisa contra "aglomerações"

Marcelo Rebelo de Sousa trocou de posição com o primeiro-ministro, com o Presidente da República a sentir-se agora um "bocadinho irritantemente otimista", otimismo possibilitado pela evolução favorável da pandemia conseguida graças ao avanço da vacinação.





Após destacar a "importância destas sessões" na sede do Infarmed, juntando decisores políticos e especialistas em saúde pública, as quais permitem um "diálogo único que não houve em mais nenhum país do mundo", o Presidente disse ter retido algumas ideias relevantes saídas das intervenções dos nove oradores.





A primeira ideia referida é que "onde avança a vacina, recua o vírus", isto porque a "incidência é mais clara e mais grave nos menos vacinados". "Só uma pequena parte [das pessoas] com duas tomas [da vacina] está internada ou em cuidados intensivos", acrescentou.





Leia Também Especialista propõe 4 fases de alívio das restrições. Máscara ao ar livre só no nível 1

A descida da transmissibilidade está a acontecer em todas as regiões do país, "o que podemos associar à vacinação", disse Marcelo que notou ainda ter sido "muito bem explicado como a variante Delta é esmagadora em Portugal".





Novamente sobre a vacinação, o Presidente notou que esta é "chave na vida dos portugueses" e destacou a forma "excecional" como tem decorrido o processo liderado pelo vice-almirante Gouveia e Melo.





"A vacinação ganhar é o vírus perder", atirou, sublinhando que este processo e a consequente estabilização da situação pandémica permitem deixá-lo "um bocadinho irritantemente otimista", contrastando assim, referiu, com o otimismo mais moderado de António Costa.





Leia Também Uma em cada quatro pessoas entre 26 e 65 anos mostra resistência às vacinas

Todavia, é preciso que os portugueses "ajudem um bocadinho", lembrou Marcelo a propósito das recomendações feitas pelos peritos quanto à redução dos níveis de restrições e à adoção de novos critérios na matriz de risco que determina o avanço, ou recuo, no desconfinamento.





O chefe de Estado recordou a "dificuldade de aplicação" de algumas das regras em vigor, designadamente no que respeita às "aglomerações" de pessoas e, em menor dimensão, ao ceticismo de alguns quanto às vacinas e à utilização de máscara.





Para futuro, Marcelo Rebelo de Sousa pediu ainda "clareza" na adoção e comunicação das medidas que venham a ser adotadas na sequência das sugestões agora feitas pelos especialistas, bem como preparação do inverno para evitar surpresas desagradáveis.

Leia Também Peritos aceitam atualização de matriz de risco com duplicação de limites



(Notícia atualizada)