Variante Delta já representa 98% dos casos em Portugal

A variante Delta do novo coronavírus é hoje completamente dominante em Portugal, representando 98,6% dos casos no país e uma presença superior a 95% em todas as regiões do continente.





Na apresentação feita, na sede do Infarmed, por João Paulo Gomes, o especialista do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge recordou que em maio a estirpe Delta representava apenas 5% dos casos, porém o "grande salto e crescimento exponencial" registado em junho fez com que a estirpe indiana seja agora "completamente dominante".





"Espalhou-se muito rapidamente por todo o pais", apontou, ao passo que a variante Alpha é hoje residual (1% de prevalência), assim como as estirpes da África do Sul e de Manaus.





João Paulo Gomes frisou que os dados permitem concluir que a variante Delta, ao crescer exponencialmente, sobretudo a partir de junho, foi acompanhada por um "crescimento exponencial do número de casos" dado tratar-se de uma "variante muito mais transmissível".





A predominância da variante Delta abrange a generalidade dos Estados-membros da União Europeia, sendo predominante na "maior parte desses países", indicou o especialista do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.