"Quando o desconfinamento cria a sensação de alívio definitivo, o caminho que se segue ainda vai ser muito trabalhoso, sobretudo nas áreas em situação mais crítica", alertou.



"Os números decisivos são os da pressão nas estruturas de saúde, agora paralisados. Mais complicados do que os números da economia é a situação das pessoas", frisou.

O Presidente da República apelou esta quarta-feira aos portugueses "ainda mais um esforço para evitar andar para trás".Numa mensagem ao país a partir de Belém, o chefe de Estado começou por dizer que "desejaria que esta fosse a última renovação do estado de emergência", referindo-se à 14.ª renovação do estado de exceção, que irá vigorar de 16 a 30 de abril.Marcelo Rebelo de Sousa centrou o discurso na dimensão social, notando que no campo económico já há os primeiros sinais de retoma."No dia 6 de novembro de 2020 decretei o segundo e mais longo estado de emergência que conhece aquela que deveria ser a sua última renovação, até 30 de abril", começou por referir o Presidente, acrescentando que "o período mais difícil foi o que se seguiu ao confinamento geral de janeiro, com quase três meses de confinamento geral mais intenso".E, agora, sublinhou "quero pedir-vos ainda mais um esforço para tornar impossível o termos de andar para trás".Mas o Presidente não deixou de advertir para os perigos da excessiva descontração nos comportamentos com o desconfinamento em curso e apontou as preocupações sociais como prioritárias.Marcelo apontou o impacto na vida pessoal e profissional "de todos", identificando vários problemas sociais como a "desorientação na vida de milhares de estudantes", o agravamento da pobreza e das desigualdades e o isolamento dos idosos."Se 2020 foi o ano da luta pela vida e pela saúde, 2021 terá de ser o ano do início da reconstrução social sustentada e justa", proclamou.