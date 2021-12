Marta Temido admite aumento de testes grátis por pessoa na próxima semana

Leia Também Covid-19: Farmácias venderam mais de um milhão de testes rápidos

O Governo admite alargar, na próxima semana, o número de testes gratuitos à covid-19 disponíveis por pessoa. Atualmente, e até ao final do ano, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) comparticipa a realização de quatro testes mensais por cidadão."A política que temos seguido é a disponibilização de alguma quantidade de testes gratuitos em farmácias comunitárias e laboratórios aderentes. Esta será, provavelmente, a via que optaremos por manter, eventualmente considerando o alargamento do número de testes gratuitos por indivíduo, no contexto deste apelo a uma maior realização de testes", declarou a ministra em conferência de imprensa, questionada sobre o aumento dos preços dos testes.No decorrer da conferência, a ministra tinha apelado a um reforço da testagem, no âmbito do período festivo do Natal.Nesse sentido, "está pensado eventualmente alargar o número de testes que o Governo disponibiliza por indivíduo". O alargamento "possível e equacionável de testes grátis" poderá entrar em vigor "no início da próxima semana", detalhou.A ministra lembrou que a linha Saúde 24 emite requisições para testes no contexto de sinalização de casos suspeitos e que "os autotestes são um mecanismo de utilização no contexto da frequência de algumas atividades".