Marta Temido admite encerramento de todas as escolas

O Governo tomará a decisão sobre se encerra de imediato todas as escolas esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, disse esta noite a ministra da Saúde em entrevista à RTP.



Marta Temido sublinhou que "a situação agravou-se" e que na reunião desta quarta-feira com os especialistas lhe foi transmitido que a nova variante poderá representar 60% dos novos casos já "dentro de mais uma semana". Atualmente, disse, "estimamos que represente cerca de 20%".



Na terça-feira, no Parlamento, António Costa já tinha admitido a possibilidade de encerrar os estabelecimentos de ensino caso a variante britânica se tornasse predominante.





"Estamos a caminhar sobre gelo muito fino", desabafou.



Marta Temido assegurou que os médicos ainda não têm de optar sobre quais os doentes que deixam morrer. "Medicina de catástrofe ainda não está a acontecer, mas estamos próximos", alertou.





A responsável pela pasta da Saúde frisou, mais uma vez, que os hospitais encontram-se numa "situação complexa", particularmente na região de Lisboa, admitindo que a capacidade do Serviço Nacional de Saúde está "muito próxima do limite".Portugal registou esta quarta-feira recordes de contágios e mortes num só dia . A DGS reportou 14.967 novos contágios e 219 óbitos ocorridos na terça-feira, 19 de janeiro. Os números desde o início do ano fazem de janeiro já o mês com mais casos e mortes desde o início da pandemia. Aliás, as mortes nestes 19 dias são apenas menos 51 do que as registadas nos primeiros oito meses da pandemia.Estes dados colocam Portugal como o país do mundo com maior número de contágios por milhão de habitantes e na segunda posição em mortes por milhão de pessoas.