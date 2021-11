E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou que Portugal registou, esta quarta-feira, mais de três mil casos de covid-19.





"Portugal tem hoje mais de três mil novos casos de infeção como brevemente será conhecido", revelou Marta Temido, durante uma sessão de esclarecimentos no Centro Hospitalar de Setúbal.





Marta Temido fez ainda questão de sublinhar que "estamos a enfrentar a quinta onda" e que "o deslaçar da confiança e da união não ajudam a ninguém".





"A resposta do SNS é aquilo que nos une", afirmou Marta Temido, afastando a existência de um clima de conflito e criticando as posições que visam "sublinhar apenas aquilo que não vai bem".





Esta terça-feira, Portugal registou mais 2.560 casos de covid-19 e 14 mortes nas últimas 24 horas, revelou o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS), publicado ontem.





Dos 14 óbitos deste boletim, foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo e na região Centro quatro mortes. A região Norte registou dois casos, o mesmo número dos Açores. Foi ainda registado mais um morto no Alentejo e outro no Algarve.





Lisboa e Vale do Tejo concentrou o maior número de novas infeções (831), seguido pela região Norte (780).





O número de internados subiu para 649, uma subida de 21 internados nas últimas 24 horas. Nos cuidados intensivos não continuam a estar 93 pessoas.





Esta terça-feira havia 2.535 pessoas recuperadas.