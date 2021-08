Máscaras deixam de ser obrigatórias nos transportes públicos na Dinamarca

Leia Também Dinamarquesa Eurowind instala painéis solares em Portugal

O ministro dos Transportes da Dinamarca anunciou que as máscaras deixarão de ser obrigatórias nos transportes públicos do país, como comboios, autocarros ou metro. O anúncio foi feito por Benny Engelbrecht, esta sexta-feira, através de comunicado."Estamos numa situação em que uma boa parte da população está vacinada e estamos a voltar a uma vida diária mais normal. Isso quer dizer que podemos dizer adeus às máscaras nos autocarros, comboios e no metro", indicou o ministro dinamarquês."Tem sido obrigatório utilizar uma máscara quando se entra e sai dos transportes públicos, porque pode ser difícil manter a distância. Mas, nos casos em que seja possível manter distanciamento social, escolhemos abolir essa regra", indicou Benny Engelbrecht.A máscara deixa de ser obrigatória nos transportes públicos a partir deste sábado, dia 14 de agosto, duas semanas antes do que era antecipado. O Governo dinamarquês tinha apontado para dia 1 de setembro para levantar esta restrição. Desde dia 22 de agosto de 2020 que as máscaras eram obrigatórias nos transportes.As máscaras vão continuar a ser obrigatórias nos aeroportos e nos aviões, uma vez que essa obrigatoriedade resulta de um acordo internacional.