Dinamarquesa Eurowind instala painéis solares em Portugal

A Eurowind Energy, uma empresa dinamarquesa de energias renováveis, vai instalar em Portugal um projeto de painéis solares fotovoltaicos com 22 MW de capacidade.Em comunicado enviado esta quarta-feira, a empresa revela que em junho, encomendou "64MW de módulos solares ao fabricante chinês de primeira linha LONGi Solar, no âmbito de um contrato quadro previamente assinado, em maio".O acordo assinado com a empresa chinesa "prevê a aquisição de 118.637 unidades de módulos solares para três projetos". Um projeto, com capacidade de 22 MW, será instalado em Portugal e os outros dois projetos, híbridos, com capacidade de 42 MW, terão a Dinamarca como destino. A localização do projeto português não é conhecida. As entregas dos painéis solares devem começar em setembro.Citado na mesma nota, o CEO da empresa Jens Rasmussen, afirma que a encomenda mostra o compromisso da Eurowind Energy "com o solar fotovoltaico desde o mercado português ao dinamarquês"."Esta é mais uma prova de que o solar é uma parte integrante do nosso negócio a par do portfolio eólico que detemos. Estamos ansiosos pela chegada dos painéis da LONGi Solar e por iniciar a sua instalação. Estamos também confiantes de que a LONGi Solar os irá entregar no período acordado e com o elevado nível de qualidade pelo qual se tornaram conhecidos", destaca.Já o diretor geral da empresa para a Europa do Sul, o português Pedro Pereira, que é também responsável pelo Centro de Competência Solar da Eurowind Energy, admite que "a negociação deste acordo quadro com a LONGi Solar durou muito tempo". O responsável mostra-se "bastante satisfeito" por a empresa ter "conseguido finalmente capitalizar estas negociações" e arrancar com as primeiras encomendas "para três projetos distintos ao mesmo tempo".O vice-presidente senior da LONGi Solar, Dennis She, revela que a empresa tem como objetivo "criar um futuro de neutralidade carbónica através do uso de energias verdes" em parceria com a Eurowind Energy.