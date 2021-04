Metade da população acima dos 80 anos já tem a vacinação completa

Já há mais de 632 mil pessoas com a vacinação completa contra a Covid-19, de acordo com os dados do relatório de vacinação divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

É no grupo da população com mais de 80 anos que se encontra a maior percentagem de pessoas com a vacinação completa: 51%, mais de 344 mil pessoas.



(notícia em atualização)