Task-force mantém verão como meta para a imunidade de grupo

Em Portugal, 6% da população já tomou duas doses de vacina contra a covid-19 e 15% tem uma dose. A informação foi avançada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, coordenador da task-force para a vacinação, durante a reunião desta terça-feira entre o Governo e os especialistas no Infarmed. Cerca de 70% da população pode estar vacinada com uma dose até ao final de agosto.Ao todo, já foram administradas 2,1 milhões de doses e já estarão vacinados cerca de 90% dos indivíduos com mais de 80 anos - o que justifica o decréscimo da infeção na faixa etária.Quanto aos outros grupos com a vacinação em andamento, estão também vacinados cerca de 80% dos indivíduos com mais de 50 anos e menos de 80 com comorbidades, e 96% dos profissionais de saúde, 99% dos trabalhadores em serviços essenciais e 23% dos professores e profissionais não docentes das escolas, sendo que, "neste fim de semana vamos atingir muito rapidamente, excluindo o ensino superior, todos os profissionais da área do ensino".Portugal dispõe de cerca de 1,9 milhões de doses disponíveis para administrar até ao final do mês e, por isso, "está numa transição de uma fase com escassez de vacina, em que era preciso grande detalhe na definição dos grupos, para uma fase diferente e de abundância", em que é possível vacinar com uma maior rapidez.Quanto às metas estabelecidas e possíveis, Gouveia e Melo espera "vacinar todas as pessoas com mais de 60 anos entre a última semana de maio e a primeira de junho". E ter "70% da população entre julho e agosto", mas apenas com uma dose, o que, segundo o coordenador da task-force "confere uma proteção bastante elevada em termos de mortes, doença grave e internamentos".