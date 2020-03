Moldes de Aveiro dão suporte a viseiras para os hospitais

A produtora de autoclismos OLI adaptou para a tecnologia de injeção de plástico o design desenvolvido por um projeto colaborativo nas universidades. As primeiras unidades começam a chegar aos hospitais a 6 de abril.

O grupo Oli vai produzir um suporte de viseira para proteger os profissionais de saúde no tratamento dos doentes com o novo coronavírus. Da fábrica de Aveiro, que se encontra a funcionar a 100%, vão sair 20 mil unidades por semana, a partir de 6 de abril, para serem doadas a hospitais da região Norte, do Centro e da zona de Lisboa.