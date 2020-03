Super Bock e Levira convertem álcool de cerveja em gel desinfectante para o SNS

A destilaria vai transformar 56 mil litros de álcool da produção de cerveja sem álcool do grupo de bebidas em cerca de 14 mil litros de álcool gel para as mãos, que serão oferecidos a três hospitais do Porto.

O Super Bock Group, gigante produtor de bebidas com sede em Matosinhos, e a Destilaria Levira, especialista na produção e transformação de aguardentes e licores, de Anadia, juntaram-se para apoiar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) no abastecimento de produtos essenciais, atendendo à situação de emergência no combate ao surto de covid-19.

Uma parceria para a produção de gel desinfetante para as mãos, que vai ser oferecido a três unidades hospitalares da região do Porto, anunciou o grupo controlado pela família Violas, em comunicado.

"Para começo, são cerca de 56 mil litros de álcool da produção de cerveja sem álcool que vão ser transformados, pela Destilaria Levira, em aproximadamente 14 mil litros de álcool gel para as mãos", adianta o Super Bock Group, garantindo que o processo de fabrico em causa "segue as diretrizes da Organização Mundial de Saúde".

Este volume de gel desinfectante será entregue "a várias unidades hospitalares do Norte do país, para que disponham de uma maior quantidade destes produtos indispensáveis para a prevenção e tratamento da infeção com o covid-19".