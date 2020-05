Morreram mais 13 pessoas com covid-19 em Portugal. Doentes recuperados disparam

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.203, o que traduz uma subida de 13 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.190, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) este sábado, 15 de maio.

Nas últimas 24 horas o número de novos óbitos aumentou (13 contra 6 anunciados ontem), sendo que a taxa de crescimento foi mais alta (1,1% contra 0,5% ontem).



O número de novos óbitos mais do que duplicou depois de ontem ter atingido um mínimo desde 22 de março, altura em que Portugal tinha apenas 14 vítimas mortais devido à covid-19.



Verifica-se ainda uma descida na taxa de crescimento do número de infetados (0,79% contra 0,93% ontem). Em termos absolutos também desceu ( 227 contra 264 ontem).



Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 4,18%, contra 4,16% ontem. Entre os doentes com mais de 70 anos a taxa de letalidade é de 15,5%.



Número de doentes recuperados dispara 15%



Existem 3.822 casos recuperados, mais 494 (15%) do que os 3.328 registados ontem.

O aumento de quase 500 recuperados é o maior desde o início da pandemia e mais do que duplica o número de novos casos, o que acontece apenas pela segunda vez.



Segundo o boletim diário da DGS, há 684 mortos no Norte (mais de metade do total), 267 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 221 no centro e 15 no Algarve. Os Açores registam 15 óbitos, o Alentejo tem 1 óbito e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.



Entre as vítimas mortais, 807 têm mais de 80 anos; 235 entre 70 e 79; 107 entre 60 e 69; 40 entre 50 e 59; 13 com idade entre 40 e 49 anos e 1 entre 20 e 29 anos. 618 são mulheres e 585 homens.



O número de casos suspeitos aumentou para 292.249, acima dos 289.309 registados ontem. 2.940 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais (2.722 ontem) e o número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 25.419.

Menos 16 doentes nos hospitais

Os dados indicam que dos mais de 28 mil casos confirmados, 657 estão internados em hospitais, o que corresponde a uma descida de 2% face a ontem (673).



No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), verificou-se uma subida de 3%,para 115 (ontem tinham crescido 4% para 112).



Em 24 horas o número de doentes com covid-19 nos hospitais baixou em 16 e atingiu um novo mínimo desde final de março. Foi já o quinto dia seguido de descida do número de pessoas internadas, que é agora metade do registado em meados de abril.



Apenas 0,4% de todas as pessoas que foram infetadas estão internadas em hospitais e 2,28% nas unidades de cuidados intensivos.