Mais 15 óbitos por covid-19 em Portugal. Casos recuperados disparam 21%

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.218, o que traduz uma subida de 15 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.203, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) este domingo, 17 de maio.



O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,78% para 29.036, o que representa 226 novos casos em 24 horas. Ontem tinham sido anunciado um aumento de 0,79% para 28.810.



O número de doentes recuperados voltou a disparar. Aumentou 21% para 4.636.

O número de novos óbitos aumentou pelo terceiro dia consecutivo, com as últimas 24 horas a somarem mais 15 vítimas mortais, depois das 13 anunciadas na véspera e das 6 do dia anterior. Foi o número mais alto dos últimos cinco dias. A taxa de crescimento foi também superior: 1,2%. A pandemia provocou já um total de 1.218 mortos.

A taxa de crescimento de novos casos confirmados continua a ser muito baixa e manteve praticamente igual à da véspera: 0,79%. O relatório da DGS indica mais 226 infetados para um total de 29.036.

Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 4,19%, contra 4,18% ontem.

Doentes nos hospitais diminuem há seis dias



Há, de novo, boas notícias no número de doentes nos hospitais, que voltou a descer nas últimas 24 horas. São agora 649, menos oito do que na véspera, naquele que é o número mais baixo desde final de Março.

Foi o sexto dia consecutivo de redução nos internados, que já só representam 2,24% do total de casos confirmados. Também o número de doentes internados nos cuidados intensivos baixou. São agora 108, menos sete que no dia anterior, o que equivale a apenas 0,37% do total.

Mais 814 recuperados

A crescer de forma cada vez mais acentuada estão os doentes recuperados. Nas últimas 24 horas foram dados como curados 814 infetados, mais 21% do que na véspera, para um total de 4.636.

Já no dia anterior o número de recuperados tinha registado um aumento de 15%. O total mais do que duplicou desde o dia 5 de Maio.



"É melhor estarmos preparados para que vírus se torne habitual"

"É melhor estarmos preparado para que este vírus se venha a tornar habitual nas nossas vidas", considerou hoje Graça Freitas, falando na conferência de imprensa diária de acompanhamento da pandemia de covid-19.

Com o passar do tempo, "quer exista vacina quer não", é expectável que "os seres humanos ganhem imunidade e o vírus se torne menos agressivo", reconheceu todavia a responsável.

"Se tivermos vacina, melhor. Se não, teremos de conviver com o vírus até termos imunidade natural", concretizou a diretora-geral da Saúde.