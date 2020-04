Mortes em França por covid-19 superam as cinco mil

O número de vítimas mortais da pandemia em França supera já as cinco mil, somando aos óbitos registados nos hospitais os contabilizados nos lares de idosos, revelou esta quinta-feira o diretor-geral de saúde gaulês, Jérôme Salomon.





Em meio hospitalar, que representam os dados oficiais que têm sido contabilizados, o número de casos nas últimas 24 horas situaram-se em 2.116, tendo o número de mortes sido de 471.





Assim, desde o início da pandemia, a França soma 59.105 casos e 4.503 óbitos. Há ainda 12.428 doentes dados como curados.





No entanto, Jérôme Salomon indicou que os dados dos lares de idosos, que ainda não são completos – apenas reportaram informação 7.400 dos 10.600 estabelecimentos -, apontam para 14.368 casos "possíveis ou confirmados" e 884 mortes devido à covid-19. Estes são os primeiros dados oficiais relativos aos lares de idosos franceses divulgados.





Desta forma, o balanço no país situar-se-á em mais de 70 mil casos e em mais de 5.300 mortes.



A nível global, de acordo com a universidade John Hopkins, o total de casos confirmados ascende a 981.221, enquanto as mortes registadas são 50.230 e os doentes curados são 204.605. Estes números ainda não incluem os dados de hoje de França.