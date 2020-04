NAV prevê quebra de 85% a 95% no tráfego aéreo em abril

A NAV Portugal geriu menos 24,3 mil voos ao longo do mês de março, uma quebra de 36% face ao mesmo mês de 2019, adiantou a empresa de navegação aérea esta segunda-feira em comunicado. No total, segundo dados preliminares, registaram-se 43,8 mil movimentos contra os anteriores 68 mil.



Depois de, em janeiro e fevereiro, o tráfego aéreo ter estado em linha com 2019, em torno dos 119 mil movimentos, em março registou-se uma quebra significativa a partir de meados do mês, esperando a NAV quedas mais pronunciadas em abril.



"Os números evidenciam o impacto da pandemia de covid-19 e das diversas medidas assumidas por vários Estados para conter o ritmo de contágio, medidas que determinaram quedas abruptas no sector da aviação civil a nível global", afirma ainda.





O total de voos geridos pela NAV, ou "movimentos", inclui não apenas os voos com origem/destino em aeroportos portugueses, mas também aqueles que sobrevoam o espaço aéreo sob responsabilidade portuguesa, explica na mesma nota.





A empresa salienta que foi a partir do dia 16 de março que se iniciou um ciclo de quebras cada vez mais acentuadas. "Dividindo o mês de março em dois, nota-se que na primeira metade a NAV Portugal geriu perto de 31,8 mil voos, uma redução de apenas 2% face ao mesmo período de 2019. Já na segunda metade do mês, a NAV controlou perto de 12 mil voos", refere, acrescentando que só na última semana do mês a quebra do tráfego superou os 85%.



"Os valores registados na última semana de março, ao que tudo indica, deverão manter-se ao longo do corrente mês, sendo por isso expectáveis quebras a rondar os 85% e 95%", prevê.



Citado no comunicado, o presidente da NAV Portugal, Manuel Teixeira Rolo, considera que "a queda acentuada do tráfego é bastante preocupante, por tudo o que tal representa em termos de impactos na economia, no emprego e na vida das pessoas".



Por aeroportos, os dados da empresa de navegação aérea revelam que, em Lisboa, a primeira semana de março terminou com mais 0,72% de tráfego, enquanto na última semana afundou 86,7%. No Porto, o tráfego na primeira semana do mês passado recuou 2%, caindo na última semana 87%.