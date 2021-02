Nível de casos covid nos maiores de 80 anos recua a níveis de novembro

A Direção Geral da Saúde (DGS) destacou esta segunda-feira, 22 de fevereiro, a "consolidação da tendência" e mesmo "uma descida significativa no número de novos casos" de covid-19 em Portugal, sublinhando os 322 casos por 100 mil habitantes que se registavam no sábado passado.

Na abertura da sessão de apresentação sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, André Peralta Santos apontou Lisboa e Vale do Tejo, o Alentejo e o Centro como as zonas de incidência mais altas, mas assinalou que "apenas alguns municípios estão com incidência extremamente elevada" devido a surtos.

No que toca às idades, o perito da DGS sublinhou a "tendência de descida em todos os grupos etários", incluindo nos maiores de 80 anos. Ainda assim, mantém-se como aquela com um maior nível de incidência (475 casos por 100 mil habitantes), mas agora reduzida "ao nível do que tinhamos em novembro, o que é bastante positivo".

A análise regional mostrou que Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a zona que tem uma incidência mais elevada de novos casos e que a Madeira já está num processo de descida, tal como já estavam há duas semanas as restantes regiões do país.

Os internamentos estão equivalentes ao início de janeiro e os casos em cuidados intensivos aos de meados do mês passado. Tal como a mortalidade, que está com uma variação semanal de -37%, seguindo a mesma tendência para uma descida consolidada desde o início do segundo confinamento.

(notícia em atualização)