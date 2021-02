Transmissão do vírus em Portugal está nos valores mais baixos de sempre e é a mais baixa da Europa

O Índice de Transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus em Portugal situa-se nos 0,67, a média para os últimos 15 dias observada de 13 a 17 de fevereiro. O balanço foi feito esta segunda-feira por Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), durante o encontro de peritos que decorre esta tarde no Infarmed.





O especialista em Epidemiologia e Estatística adiantou que esta estimativa para o Rt é "o valor mais baixo que estimamos desde o início da pandemia", sendo que "o valor está abaixo de 1 em todas as regiões", tendo-se verificado, nos últimos dias, uma tendência de estabilização se podendo "eventualmente haver uma tendência de crescimento, mas muito lenta".





Por outro lado, e comparando com os outros países europeus, Portugal está também no bom caminho, apresentando "o valor do R mais baixo da Europa". "Se continuarmos com este valor de redução da transmissibilidade é possível continuarmos a descer de forma acentuada", afirmou o especialista.





As notícias são boas, mas ainda não permitem baixar a guarda, alerta Baltazar Nunes. Olhando para os níveis da ocupação de camas em cuidados intensivos, a estimativa é que "só a meio de março atingiremos 320 camas em cuidados intensivos e só no final de março chegaremos às 200". Ora, "em março de 2020 o pico que atingimos foram 260 camas" e mesmo disso ainda estamos longe".







Por outro lado, salienta o especialista, "nada disto é certo ou adquirido, tudo vai depender do grau de implementação das medidas e do comportamento da população, assim como do controlo de transmissão das novas variantes, que ainda são muito prevalentes na população".



(noticia em atualização)