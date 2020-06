Norte e Lisboa têm número semelhante de testes à covid-19

O número de testes à covid-19 realizados nas últimas semanas na região Norte é semelhante ao registado em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), "não sendo por isso atribuível a descoberta de novos casos à realização de testagem acrescida numa ou noutra região".

A conclusão é tirada pela Câmara do Porto, tendo por base os dados oficiais atualizados a 24 de junho, que foram cedidos pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. "Os gráficos demonstram que se testa tanto na Região de Lisboa com no Norte do país", acrescenta a autarquia liderada por Rui Moreira.

Nos últimos dias, o Presidente da República e vários membros do Governo têm justificado o aumento de contágios na zona da capital com a maior testagem, a par do comportamento dos jovens. Uma tese que começou a ser contrariada pelos epidemiologistas na reunião realizada esta quarta-feira, 24 de junho, na sede do Infarmed.

A Câmara do Porto diz que pediu e avançou com a publicação destes dados porque "os cidadãos questionam-se se, quando é invocada a quantidade de testes na Região de LVT para justificar os números de infetados, isso quer dizer que no resto do país não há rastreio suficiente". Para "tranquilizar" a população, atesta que o rastreamento "continua a ser feito de forma eficaz e ao mesmo ritmo da região de Lisboa".

Por outro lado, além de confirmar que o total de testes tem vindo a cair desde o início do desconfinamento, como o Negócios já tinha noticiado, os números do Instituto Ricardo Jorge mostram que, para uma quantidade semelhante de testes, a incidência de positivos a Norte é de 1,2%, subindo para 5,1% na região da capital. No Centro a percentagem é 1,6%, no Alentejo 0,4%, no Algarve 3%, nos Açores 0,3% e na Madeira 0%.

Desde o início do desconfinamento, a Grande Lisboa tem nove vezes mais casos que o Grande Porto. O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.549, mais seis do que ontem. Segundo anunciou a Direção-Geral de Saúde (DGS) esta quinta-feira, 25 de junho, o número de infetados cresceu 0,78%, para 40.415, o que representa 311 novos casos confirmados nas últimas 24 horas.

Segundo a mesma fonte, LVT já ultrapassou o Norte no número acumulado de casos de covid-19. Em particular, o concelho do Porto está há 20 dias sem registar qualquer caso positivo em residentes, tendo até saído do "top 5" dos que registam mais casos desde o início da pandemia, com menos de metade do verificado em Lisboa.