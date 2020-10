Norte soma mais de 2 mil casos em 24 horas e supera Lisboa e Vale do Tejo quatro meses depois

Quando a covid-19 chegou a Portugal, em março, a região Norte foi a mais atingida do país. A tendência prolongou-se por vários meses e só em meados de junho a região de Lisboa e Vale do Tejo atingiu um número acumulado de casos confirmados superior ao Norte.





Esta quarta-feira a situação voltou a inverter-se. Segundo a Direção Geral de Saúde o Norte somou mais 2.114 casos em 24 horas, elevado o total de infetados desde o início da pandemia para 56.122. Já Lisboa e Vale do Tejo adicionou 1.105 novos casos, elevando o total acumulado para 55.478.





As duas regiões estão a registar um crescimento acelerado de casos, bem superior ao da primeira vaga, mas nas últimas semanas a situação deteriorou-se sobretudo no Norte. No pico da pandemia em abril o norte registou um máximo de casos diários (tendo em conta a média de sete dias) nunca superior a 500. Com os números de hoje a média diária de sete dias está a aproximar-se de 2.000, cifrando-se em 1.886.

Entre meados de maio e finais de agosto o Norte registava uma média diária de menos de 100 casos, sendo que a propagação tem vindo a acelerar desde setembro.



Aliás, os 28.753 contágios registados no Norte nos primeiros 27 dias de outubro representam já mais de metade do total de infetados na região desde o início da pandemia.

A agência Lusa, citando especialistas, avançou esta manhã que a região Norte poderá atingir 7.000 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 na próxima semana e que existem "vários concelhos" num "patamar semelhante" aos três do Tâmega e Sousa onde foram impostas medidas mais restritas.

Lisboa regista atualmente uma média diária de sete dias inferior a mil casos (860), mas que também é o mais elevado de sempre.

No que diz respeito aos óbitos, o Norte registou sempre os números mais graves. Regista atualmente 1.053 mortos por covid-19, contra 955 em LVT.

Estas duas regiões representam 70% da população portuguesa, com Lisboa e Vale do Tejo a contabilizar perto de 3,7 milhões de pessoas e o Norte a somar aproximadamente 3,6 milhões. O peso no número total de casos é bem superior e está próximo de 90%.

O agravamento dos números da pandemia levou o primeiro-ministro a convocar um Conselho de Ministros para este sábado, para adotar "ações de imediato" para travar a propagação do vírus.