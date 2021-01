Novo confinamento tem 26 exceções ao recolhimento domiciliário. Saiba quais são

Conheça as exceções ao confinamento:

O novo confinamento, que irá vigorar a partir das 00:00 de 15 de janeiro e até às 23:59 de 30 de janeiro, prevê um total de 26 exceções ao dever de recolhimento domiciliário.Em relação ao confinamento de março e abril do ano passado são previstas mais três situações em que esse dever pode não ser cumprido e algumas alterações à formulação de algumas das exceções, de acordo com o decreto do conselho de ministros a que o Negócios teve acesso.Assim, a possibilidade de sair de casa para trabalhar passa a aplicar-se "", que, desta vez, é referido que "é obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo laboral, da modalidade ou da natureza da relação jurídica, sempre que as funções em causa o permitam,de acordo das partes".Passa também a ser permitido quebrar o dever de recolhimento para aceder aos, embora seja referido que o atendimento presencial apenas será autorizado medianteÉ também prevista a autorização de deslocações para "a frequência de, bem como a realização de inspeções", permitindo a realização das provas no ensino superior.Uma outra exceção reporta-se às eleições presidenciais de 24 de janeiro, sendo autorizada a "participação, em qualquer qualidade, no âmbito daou da eleição do Presidente da República, designadamente para efeitos do".Face ao estado de emergência de abril de 2020, há ainda outras alterações como a "frequência de centros de atividades ocupacionais por" e "ae para pessoas com deficiência".Por último, é também prevista a exceção do dever de recolhimento para "as deslocações necessárias à e, incluindo as necessárias à deslocação de, e para, o local do alojamento".A aquisição de bens e serviços essenciais;O acesso a serviços públicos;O desempenho de atividades profissionais ou equiparadas, quando não haja lugar ao teletrabalho nos termos do presente decreto;A procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho;Atender a motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de cuidados de saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados ou dádiva de sangue;O acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico de seres humanos, bem como deslocações para efeitos de intervenção no âmbito da proteção das crianças e jovens em perigo, designadamente, das comissões deproteção de crianças e jovens e das equipas multidisciplinares de assessoria técnica aos tribunais;A assistência a pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, progenitores, idosos ou dependentes;Outras razões familiares imperativas, designadamente o cumprimento de partilha de responsabilidades parentais, conforme determinada por acordo entre os titulares das mesmas ou pelo tribunal competente;A frequência por menores de estabelecimentos escolares, creches e atividades de tempos livres e a deslocação dos seus acompanhantes, bem como as deslocações de estudantes para instituições de ensino superior ou outros estabelecimentos escolares;A frequência de formação e realização de provas e exames, bem como a realização de inspeções;A frequência de centros de atividades ocupacionais por pessoas com deficiência;A atividade física e desportiva ao ar livre;A fruição de momentos ao ar livre e o passeio dos animais de companhia, os quais devem ser de curta duração e ocorrer na zona de residência, desacompanhadas ou na companhia de membros do mesmo agregado familiar que coabitem;A assistência de animais por médicos veterinários, detentores de animais para assistência médico-veterinária, cuidadores de colónias reconhecidas pelos municípios, voluntários de associações zoófilas com animais a cargo quenecessitem de se deslocar aos abrigos de animais e pelos serviços veterinários municipais para recolha e assistência de animais, bem como a alimentação de animais;A participação em ações de voluntariado social;A visita a utentes de estruturas residenciais para idosos e para pessoas com deficiência, unidades de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Integrados e outras respostas dedicadas a pessoas idosas, bem como para atividades realizadas nos centros de dia;As visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens essenciais a pessoas incapacitadas ou privadas de liberdade de circulação;O exercício das respetivas funções dos titulares dos órgãos de soberania, dirigentes dos parceiros sociais e dos partidos políticos representados na Assembleia da República, bem como das pessoas portadoras de livre-trânsitoemitido nos termos legais;O desempenho de funções oficiais por parte de pessoal das missões diplomáticas, consulares e das organizações internacionais localizadas em Portugal;A participação, em qualquer qualidade, no âmbito da campanha eleitoral ou da eleição do Presidente da República, designadamente para efeitos do exercício do direito de voto;A participação em atos processuais junto das entidades judiciárias ou em atos da competência de notários, advogados, solicitadores ou oficiais de registo;O acesso a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de mediadores de seguros ou seguradoras;O exercício da liberdade de imprensa;As deslocações necessárias à entrada e à saída do território continental, incluindo as necessárias à deslocação de, e para, o local do alojamento;Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados;O retorno ao domicílio no âmbito das deslocações mencionadas nas alíneas anteriores.