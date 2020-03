Número de mortos em Portugal duplica para 12 e infetados sobem 25% para 1280

O número de pessoas infetadas em Portugal com o novo coronavírus aumentou para 1.280, um crescimento de 25% face a ontem, anunciou a Direção Geral de Saúde este sábado, 21 de março.

Ontem o número de infetados tinha aumentado 35% para 1.020, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 260.





Quanto ao número de vítimas mortais, são agora 12, mais seis do que ontem. Segundo a DGS, há três mortos na região de Lisboa e Vale do Tejo, quatro no centro, quatro no Norte e um no Algarve.



Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade está assim em 0,94%.



(Na infografia em cima pode ver todos os dados estatísticos. Se estiver em mobile, clique no botão azul)



O aumento de casos confirmados surge numa altura em que o total de casos não confirmados se situa em 7.515 (5.862 na véspera) e o número de casos suspeitos já está muito perto dos 10 mil.

1.059 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais (850 na véspera) e existem apenas 5 casos recuperados.

O número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora superior a 13.000 (cerca de 9 mil ontem). Espanha é o país com o maior número de casos importados (33), seguindo-se França (24) e Itália (20).



35 pessoas nos cuidados intensivos

Os dados indicam que dos 1.280 casos confirmados, apenas 156 permanecem internados, 35 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Ontem estavam 126 internados e 26 nos cuidados intensivos.



Assim, apenas 2,7% das pessoas infetadas estão internadas em cuidados intensivos. Do total, 12,2% estão internados.

A região Norte (644) continua a ser a região que regista o maior número de casos confirmados, com quase metade do total. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (448), região Centro (137) e Algarve (31). Há três casos nos Açores e cinco na Madeira. No Alentejo são três.



Do total de infetados, 186 têm 70 ou mais anos. Com mais de 80 anos são 73.