O que cinco países fazem para segurar empregos e salários

Portugal promove sobretudo o lay-off, que tira, regra geral, um terço do salário, mas há países europeus que obrigam as empresas a assegurar a remuneração durante um curto espaço de tempo. Mas na realidade não é possível falar com espanhóis, italianos, franceses ou alemães sem ouvir queixas de quebra de rendimento, mesmo nos casos em que o emprego se mantém. O Negócios analisou as medidas laborais aprovadas em cinco países europeus no contexto da mesma pandemia, a partir de um levantamento completo feito pelas equipas de direito laboral da Úria Menéndez - Proença de Carvalho e da Cuatrecasas.